Les sportifs mis à l’honneur par la Commune de Meix-devant-Virton

On y retrouve le Judo Ju-Jitsu Traditionnel Meix-Florenville, le Moto-Club Gérouvillois, les Archers Meichois et le Club d’Escrime Gaumais,

Éric Durand et Eddy Blanco, du Judo Ju-Jitsu traditionnel Meix-Florenville, pour l’obtention de leur ceinture noire. Le Judo Ju-jitsu Traditionnel Meix-Florenville fêtera, en 2023, ses 40 années d’existence sur la commune.

Arthur Theisen, du Moto-Club Gérouvillois, pour son titre de champion AMPL senior. De quoi lui permettre aussi d’obtenir le titre de champion AMPL senior 2022. Le Moto-Club Gérouvillois organisera son traditionnel moto-cross AMPL les 9 et 10 avril prochains.

Ludovic De Cartier, des Archers Meichois, pour ses différents titres. Au cours de la saison écoulée, il a obtenu différents titres, à savoir notamment Champion province nature 3d, champion de Belgique 2d, champion du Grand Est 3d et champion de Meuse 3d.

Le Club d’Escrime Gaumais et plus particulièrement Bora Apers, Thibault Breton, François-Xavier Ferot, Maxim Feltz et Neisser Loyola pour leur 2e place au championnat de Belgique des clubs et leur 4e place à la Coupe d’Europe des clubs.

Neisser Loyola, du Club d’Escrime Gaumais, pour son titre de champion de Belgique senior et sa magnifique 3e place au championnat du Monde senior. Plus récemment, il a encore obtenu en février dernier une exceptionnelle 2e place au GP de Doha au Qatar et a fini 3e au Mérite sportif provincial derrière l’athlète de l’ACD Julien Watrin et le cycliste de la Lotto Arnaud De Lie.

Nouvelle formule pour 2023

À partir de cette saison 2022-2023 (soit la saison en cours), la Commune a voulu innover et propose donc une nouvelle formule. 4 à 6 mérites sportifs annuels seront en effet octroyés par un jury en septembre/octobre sur base de candidatures reçues ; à savoir un mérite sportif individuel féminin et/ou masculin, un mérite sportif collectif féminin et/ou masculin, un mérite sportif espoir, ainsi qu’un prix de la reconnaissance.