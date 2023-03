Les femmes ont donné de leur voix à Sterpigny

Elles, ce sont douze femmes qui ont accepté de témoigner, parfois en duo, sur leur parcours de vie. Elles se nomment Athena et Gazale, Nele, Aminata. Elles viennent d’ici ou de très loin, de Mauritanie ou d’Iran par exemple, elles ont décidé d’ouvrir leur cœur, de partager plusieurs tranches de leur vie. Certaines parlent d’événements heureux, d’autres de galères, de joies, de peurs.

Balade

Ces témoignages étaient mis en perspective lors d’une journée baptisée "La voix des femmes" dimanche à Sterpigny (Gouvy). Si la version des témoignages était accessible via un lien net, leur essence était imprimée sur des panneaux disposés tout au long d’une balade. "Cela fait réfléchir, cela fait naître la réflexion sur la vie de tous les jours. La nature, elle, ouvre à cette réflexion", explique Fanny qui tout en ayant partagé son vécu, venait de terminer le périple en plein air. La météo en Belgique étant ce qu’elle est, la pluie s’étant invitée, les organisateurs ont opté également pour une solution parallèle: la reproduction de ces panneaux sur papier, lisible à l’intérieur. Le défi, lui, a été relevé: "Le bilan est positif. Il y a eu du monde tout le temps, des gens qui venaient, qui repartaient, qui parcouraient la balade sans forcément passer par la salle. Au retour de la promenade, j’ai vu des personnes avec des larmes dans les yeux, d’autres qui affichaient un large sourire. Ces témoignages ont touché les gens", explique Sophie Chevolet. En plus de cette balade concerts et dégustation de cuisine du monde figuraient au programme de cette journée.

Partenariat

Une journée qui, en amont, a été minutieusement préparée par le centre Fedasil de Bovigny et les ASBL Humondial et Ardenne Projet Humanitaire. Un trio gagnant qui n’a pas ménagé ses efforts. Il a fallu trouver le panel de femmes pour les témoignages, éviter les "clichés", accepter les refus légitimes de personnes qui ne souhaitaient pas témoigner, recueillir ces émotions, les transcrire. Bref, un fameux job. Un job qui ne sera pas unique car l’exposition dans sa version promenade sera visible dans les régions de Marche-en-Famenne, Vielsalm, Stavelot dans les prochaines semaines. Pour nourrir la réflexion et entendre ces "Voix des femmes".