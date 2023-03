Le carnaval de Florenville, qui a lieu ce week-end,  reconnu comme chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Et en guise de reine, un char constitué d’une structure en fer à souder et treillis de poule fixée sur un plateau qui repose sur une voiture délestée de son habitacle. Pendant que certains s’occupent de la partie mécanique, ils sont plusieurs à "piquer" des milliers de fleurs en papier crépon sur la structure.

Ce sont tous ces éléments et en particulier l’art de la réalisation des fleurs en papier crépon qui ont permis au carnaval de Florenville d’être reconnu "Chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de la fédération Wallonie-Bruxelles".

Une semaine avant l’événement, le député Jean-Philippe Florent, représentant la ministre Linard, est descendu sur place pour officialiser le fait.

La fleur en papier éphémère depuis plus de 70 ans

Le député Florent explique cette reconnaissance: "Une fleur est un être entièrement poétique. Elle capte la lumière, et rayonne le beau autour d’elle. Le corso fleuri de Florenville poursuit cet idéal esthétique et avec cette volonté de cacher la mécanique, la part belle est faite au fameux corso fleuri. Les côtés esthétiques mais aussi éphémères sont indéniablement la signature du carnaval de Florenville. Car oui ici, c’est une fleur qui fait le printemps. Une fleur en papier crépon, c’est un geste simple à réaliser mais multiplié par 400 000 on se rend compte de la prouesse collective que cela suppose. Ce savoir-faire, cette mixité sociale, cette entraide, ce travail collectif de bénévoles qui traverse les générations et les quartiers ont convaincu le Comité de la FWB de valider cette demande de reconnaissance. Ce savoir-faire fait désormais partie du patrimoine vivant de notre Communauté française dans un objectif de préservation, de consolidation, de transmission."

Et de conclure: "Une fleur, c’est éphémère. Elle dure rarement plus de quelques jours. Une fleur en papier crépon est tout aussi fragile. Et pourtant ce carnaval fleuri a plus de 70 ans déjà. C’est le plus ancien de la province".

Attrait touristique indéniable

Présente également la bourgmestre Caroline Godfrin affirme le soutien de la Commune: "Depuis de nombreuses années, nous avions un trésor patrimonial sous les yeux sans même nous en rendre compte. C’est grâce à l’ADL et plus particulièrement au travail acharné de Sandra Lavigne, que nous avons pu mettre en lumière cette richesse sur notre commune. Maintenant que le carnaval de Florenville est reconnu comme patrimoine immatériel, nous devons nous attendre à un attrait touristique supplémentaire. Les touristes ne passeront plus simplement pour participer à un événement touristique haut en couleur, ils feront le détour pour découvrir cette curiosité culturelle qu’est devenu notre cortège."