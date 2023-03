Judiciaire : les deux clans de chasseurs méchois renvoyés dos à dos pour gamineries

Le juge André Jordant a rendu un jugement de Salomon dans l’affaire des chasseurs du petit village de Limes (Meix-devant-Virton). Il a renvoyé les deux principaux acteurs dos à dos, mais en les grondant dans ses attendus. "Il apparaît clairement des débats et du dossier que les reproches aux uns et aux autres se déroulent sur fond d’un différend entre deux clans relativement à des problèmes de chasses et de la mésentente qui en découle depuis des années, résume le juge. Les faits relèvent plus de gamineries qu’autre chose."