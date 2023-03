Bataille rangée au conseil communal de Gouvy autour d’équipements pour le service des travaux

"Honteux"

La bourgmestre Véronique Léonard, rappelant qu’il s’agit d’une estimation, note, pour sa part qu’il "ne faut pas comparer les achats pour le public et le privé". Les prix étant toujours plus hauts pour le public: "C’est honteux mais c’est comme ça", dit-elle. Poursuivant sa réflexion, Marc Grandjean, lui, se demande s’il ne faudrait pas s’orienter vers le privé ou vers un mix privé-public pour le déneigement: "Avec le réchauffement climatique, on déneige moins. Et c’est du matériel qui ne bouge pas 95% du temps", dit-il. Direct de la mayeure: "Dans ton matériel agricole, c’est le cas aussi." L’échevin Michel Marenne, pour sa part, insiste sur la nécessité d’un déneigement de qualité où le moindre couac peut être compensé "par un plan bis, ce qui n’est pas forcément le cas lorsque l’on fait appel à un privé", dit-il. Guy Schmitz, Louis Annet, Willy Léonard et Marc Grandjean s’abstiennent sur cet achat.

"Je me suis énervé"

Second acte avec la proposition d’acquisition d’une chargeuse sur pneus d’occasion. Elle ne servirait, comme son nom l’indique, qu’au chargement et resterait au dépôt. Une vision du travail qui, affirme l’échevin Michel Marenne, répond aux attentes des ouvriers.

Marc Grandjean conteste non seulement l’utilité du matériel mais cette unanimité chez les ouvriers: "Il y a des leaders et des suiveurs", dit-il. Une discussion de théologiens s’engage. On joue sur certains mots. On ne se comprend visiblement pas. Au moment du vote Marc Grandjean lance: "Je vote contre, je me suis énervé."

"Assurer un minimum de confort" à Gouvy

Point besoin de s’attarder sur le sujet, le chantier de l’égouttage et de la réfection des voiries de Gouvy village a connu certains problèmes, au point que la commune a fait arrêter le chantier. Ce mercredi au conseil, pour "anticiper les choses", note l’échevin Michel Marenne, un nouveau cahier de charges a été voté pour ces mêmes travaux. Parallèlement, une procédure est engagée pour, ajoute-t-il, "se prémunir que la société ne puisse pas répondre au cahier des charges". Quid des délais s’interroge Marc Grandjean (min.) ? "Mauvaise question. Cela avance mais impossible de dire le timing. Tout est prêt pour relancer les travaux", avance l’échevin qui note que des travaux d’aménagement seront réalisés pour "essayer d’assurer un minimum de confort".