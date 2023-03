Toujours plus de sport à Léglise

Fort de son succès, le centre sportif de Léglise continue à se développer. Avant l’arrivée prochaine de son extension et des aménagements extérieurs (lire ci-contre), un nouveau coordinateur animateur sportif vient d’arriver. Sylvain Poncin, bachelier en éducation physique et habitant de Neufchâteau, vient d’endosser cette fonction depuis quelques semaines. Il vient ainsi épauler Julien Ansay, le gestionnaire du centre sportif. "Son rôle sera de consolider toutes les activités déjà mises en place à Léglise mais aussi à en développer des nouvelles, souligne Julien Ansay. Son rôle sera très important puisque le centre accueille chaque année plus de 1670 sportifs et 300 enfants lors des stages. Avec la nouvelle extension du hall qui arrivera prochainement, l’idée est également de préparer l’avenir." Depuis quelques années, le centre sportif de Léglise ne cesse de grandir. Après l’arrivée d’une gestion informatisée en 2021, la construction d’une aire de skate-park l’an dernier, le site a été reconnu centre sportif local en janvier de cette année.