Notre journaliste, Dominique Zachary, interviendra dans l'émission "Secrets d'Histoire" sur France 3

L'émission de ce soir est consacrée à un épisode célèbre de l’Histoire de la France : la folle échappée de Louis XVI , Marie-Antoinette et leurs enfants sur les routes du Nord-Est de la France les 20 et 21 juin 1791. Cette fuite royale depuis les Tuileries avait pour but officiel de rejoindre la place-forte de Montmédy (Meuse française) aux portes de Virton et la Belgique (Pays-Bas autrichiens) , mais dans un livre paru en 2001 aux éditions Racine, Marie-Antoinette. La fuite en Belgique (livre aujourd’hui épuisé), Dominique Zachary avait démontré, documents historiques à l’appui, que si Louis XVI comptait se maintenir en principe sur le territoire français, la reine Marie-Antoinette, son amant Axel de Fersen qui l’attendait de l’autre côté de la frontière à Arlon et Luxembourg, comptaient tous amener la famille jusqu’à Luxembourg et y mener une contre-offensive avec les alliés autrichiens de Marie-Antoinette.