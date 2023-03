"Ça fera deux ans au mois de juin que j’ai ouvert, explique Jérôme Hutin, le gérant du magasin. J’ai la salle de fitness juste au-dessus depuis 18 ans, et j’ai toujours aimé les sports de glisse: snowboard, skate, rollers. Pendant la pandémie, je me suis dit que j’allais ouvrir un magasin dédié à cela, puisque ma salle de fitness devait rester fermée, pour survivre."

Le choix du roi

Cruiser pour les balades grâce à la planche plus large, surfskate qui part dans tous les sens pour retrouver les sensations du surf, skatestreet pour faire des figures. Une gamme complète est proposée aux clients.

"On peut personnaliser complètement son skate. On a de nombreux decks (la planche, NDLR) de différentes tailles et motifs. Parmi les gens qui sont à fond dans le skate, j’ai des gars qui cassent leur deck toutes les deux semaines. Ils en font énormément. Ça leur permet de ne changer que le deck, ils remettent les roues dessus. On peut tout personnaliser, les roulements, les joints. C’est vraiment spécifique."

En plus des skateboards, King Rider Shop propose également des trottinettes freestyle, plus résistantes que les versions classiques. Les guidons, les roues. tout est interchangeable, selon les souhaits de matières, par exemple.

Pour tout public

Jérôme Hutin vend également les vêtements, chaussures et protections nécessaires à la pratique de ces sports. Si, de premier abord, un t-shirt semble être un t-shirt, il n’en est rien: le grammage du tissu est beaucoup plus important pour résister aux chocs. Même chose pour les chaussures: elles ressemblent en tout point à leurs équivalents dans le commerce classique, mais elles sont renforcées et les semelles sont plus épaisses pour amortir les chocs.

Ce qui permet d’avoir une large clientèle: "J’ai de tout. Des gens qui font beaucoup de skate, des nostalgiques qui rachètent des vêtements, ou même des gens de 70 ans qui ont des douleurs au niveau du talon et qui sont plus confortables dans nos chaussures", se réjouit le gérant de la boutique.

King Rider Shop, Rue Édouard André à Saint-Mard. 0470 11 88 73. Informations sur Facebook et Instagram.