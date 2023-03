Ce cinquième programme contient 571 actions préventives ou curatives, destinées à améliorer ou maintenir la qualité de l’eau de cette vallée.

Les partenaires en sont la ministre régionale Céline Tellier, les administrations, intercommunales, naturalistes, sportifs, pêcheurs, entreprises, agriculteurs, riverains, Provinces de Namur et de Luxembourg et les Communes de Beauraing, Bièvre, Bertrix, Ciney, Daverdisse, Dinant, Gedinne, Houyet, Libin, Libramont, Marche-en-Famenne, Nassogne, Paliseul, Rendeux, Rochefort, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville et Wellin.

2 000 km de cours d’eau concernés

Dans le bassin-versant de la Lesse, toute l’eau forme un chevelu complexe de près de 2000 km de cours d’eau, qui aboutiront dans une même rivière, la Lesse, qui elle-même se déversera dans la Meuse à Anseremme (Dinant).

On ne gère plus seulement le débit mais aussi la qualité des eaux souterraines et de surface.

Une cellule de coordination assure le suivi des actions dont voici quelques exemples: études et aménagements de dispositifs de lutte contre les inondations par ruissellement et débordement de cours d’eau ; culture de mémoire du risque et pose de plaquettes ‘repère de crue’ dans les villages touchés par les inondations de juillet 2021, en collaboration avec les Communes ; sensibiliser les riverains à ne pas déposer des déchets organiques sur les berges ; organiser la lutte contre l’invasion de certaines plantes exotiques ; remédier à certains obstacles à la circulation des poissons ; élever des œufs de saumons atlantiques dans un aquarium dans une école primaire ; organiser les Journées Wallonnes de l’Eau ; remettre en valeur des éléments de patrimoine lié à l’eau ; restaurer des passerelles ; évaluer la qualité biologique de l’eau ; poser des nichoirs pour les cincles plongeurs en partenariat avec les Communes, faire clôturer les ruisseaux dans les prairies pâturées ; sensibiliser via des animations dans les écoles/plaines de jeux et lors de manifestations, etc.