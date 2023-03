Julien Lapraille ferme son épicerie à Marbehan

Pour ce dernier, les petits commerces de proximité n’ont plus la cote et ce désamour se traduit chaque jour par de nouvelles fermetures. "C’est la faute au gouvernement, aux régions, aux consommateurs, aux indépendants. A tout le monde. On n’a pas su anticiper la crise ni la gérer. Mais au final c’est le consommateur qui trinque et qui ne veut plus mettre la main au portefeuille. Avant le Covid on avait le vent en poupe. Maintenant c’est la chute libre !"

Approché par l’enseigne Spar

Julien Lapraille aurait pu mettre la clé sous le paillasson plus tôt mais une proposition a prolongé sa réflexion. "J’ai été approché par le groupe qui gère l’enseigne Spar (Colruyt Group) en Belgique. J’ai eu plusieurs contacts avec la marque qui souhaitait que je sois franchisé en apportant mon image, avec la volonté de moderniser la marque. Les discussions ont duré 4 à 5 mois. Avec l’objectif d’installer à long terme un magasin Spar dans l’Écoquartier. Mais quand Spar m’a présenté deux plans financiers, un actuel et un futur, les résultats étaient négatifs. J’allais perdre des sous quoi qu’il arrive. Je pense que personne ne va se lancer dans cette aventure. Le magasin de Marbehan a fermé en décembre. J’ai aussi pensé que la fermeture du Spar allait me ramener des clients à l’épicerie. Et bien même pas !"

L’ancien candidat de Top Chef a également été approché par le promoteur de l’Écoquartier dont on parle depuis 10 ans à Marbehan. "Là le prix de la location est impayable. On n’est pas à Luxembourg ville ! Je ne sais pas qui pourrait aller là-dedans. Je pense que Marbehan va malheureusement devenir un village dortoir. Et ce ne sont pas les politiques locaux qui soutiennent le commerce. Je n’ai eu aucun contact depuis l’annonce de la fermeture de l’épicerie."

Julien Lapraille ne va pas pour autant s’ennuyer entre la gestion du restaurant Le Tchar à Bastogne, sa présence au Baudet’Stival, à la Foire de Libramont et d’autres rendez-vous, son rôle d’ambassadeur de l’APAQ-W, les tournages pour la Grande Balade sur RTL TVI, ses capsules le week-end sur Bel RTL et sa vie de famille.

"Je préfère gérer 5 projets à 100% que 7 projets à 80%", nous confiait Julien, à la sortie d’un tournage pour une chaîne flamande lorsque nous l’avons contacté ce mercredi en fin de journée. Quand on vous dit qu’il ne chôme pas !