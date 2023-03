Il n’y a pas de vol entre époux

Dans un premier temps, la juge Florence Brilot avait interrogé la Cour constitutionnelle car elle avait trouvé une incohérence dans le code pénal. Elle estimait discriminatoire qu’un époux ne puisse être poursuivi s’il se servait dans les espèces ou dans les portefeuilles de son conjoint, mais qu’il puisse être poursuivi s’il se servait de sa carte bancaire. La Cour constitutionnelle lui a donné raison et a changé la loi.

Le dossier est donc revenu et a été repris par le juge Philippe Nazé. Pour le ministère public, le substitut du procureur du roi Yannick Rosart avait requis huit mois de prison et 400 € d’amende à l’encontre de la presque sexagénaire. Du côté de la défense, Me Paul-Emmanuel Ghislain avait considéré que l’utilisation de la carte bancaire ne pouvait pas être considérée comme une fraude informatique et que les poursuites devaient être déclarées irrecevables.

Fort de la décision de la Cour constitutionnelle, le tribunal a abondé dans le sens de Me Ghislain: "Il ne fait pas de doute que la Constitution impose que l’immunité pénale dont bénéficie l’époux qui a commis un vol au préjudice de son conjoint soit étendue à l’époux qui s’est attribué une somme d’argent au préjudice de son conjoint en utilisant sa carte bancaire".