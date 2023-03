Avec son père, le cultivateur et boucher élève porcs et bovins à l’orée du bois de France, à Ruette. L’abattage se faisant à Virton, les animaux ne parcourent en effet que quelques kilomètres en camion. Et le concept n’a pas que cela d’original: la boucherie fonctionne presque exclusivement sur commandes, avec retrait uniquement le samedi. "On ne tue que ce qu’il faut. Quand j’ai commencé, on faisait un porc par semaine. Maintenant, j’en fais deux, parfois trois. On s’adapte en fonction des fêtes ou des périodes plus calmes.", explique l’entrepreneur.

Un distributeur. de viandes

Depuis quelques semaines, Pierre-Édouard Pregnon a également investi dans un nouveau distributeur de viandes. Idéal en cas d’imprévus. "Ça marche plus que ce qu’on ne pensait. Tout ce qui est préparations part très bien, même si la viande classique se vend facilement aussi. On pourra dépanner les barbecues improvisés, je pense que ça va bien fonctionner."

En un peu plus d’un mois d’exploitation de la machine, le boucher a pu constater que c’est principalement après 17h que les clients arrivent. "C’est surtout les pipes, charcuteries et cuissons rapides qu’on vend dans le distributeur. Les clients viennent dans l’intention d’acheter quelque chose de vite fait. Alors que les samedis, ce sont surtout des steaks, rosbifs, côtelettes qui sont achetées".

Pas de comptoir prévu

Un comptoir ? Pas dans les plans du Ruettois. En effet, le plan économique de Pierre-Édouard Pregnon est ainsi pensé qu’il lui permet de garder des prix aussi intéressants que ses concurrents de la grande distribution. L’artisan travaillant seul pour la partie boucherie, les charges restent donc assez réduites. "Je n’aurais pas le temps de tenir un comptoir. Je dois pouvoir partir à tout moment sur l’exploitation, ce serait trop contraignant. Puis, je devrais tenir un stock que je ne suis pas sûr de vendre. Pour le moment, ça marche comme ça, et il n’y a pas de raisons que ça change.", conclut-il.

Commandes (jusqu’au mercredi): 0494 27 38 32 ou www.quandlaboucherit.be