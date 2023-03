L’accès aux ruisseaux interdit au bétail: pourquoi pas autoriser une rampe d'accès

La disposition date de l’aube des années 1970. En 2013, le Gouvernement wallon se penchait sur le problème et mettait en place l’obligation de clôturer les prairies pâturées près des cours d’eau de certaines catégories. Des dérogations avaient toujours été admises et octroyées. Mais depuis le 1er janvier dernier, c’est fini. Le but de cette disposition est triple: protéger les berges et de ce fait ne pas altérer la qualité de l’eau, éviter les remous de boues préjudiciables à la faune aquatique et éviter le colmatage du lit du cours d’eau.