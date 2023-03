La 41e opération des œufs de La Clairière aura lieu du 22 mars au 7 avril

En 2020, l'opération n'a pu avoir lieu, mais de nombreuses personnes n'ont pas hésité à soutenir l'asbl en faisant des dons.

En 2021, les "Amis de la Clairière" ont relancé la vente mais de façon différente. En effet, plus de porte-à-porte mais des points de vente ou des dépôts et une participation de plusieurs écoles et entreprises de la Province du Luxembourg. En 2022, toujours pas de porte-à-porte, mais les œufs ont été proposés dans certains magasins ou dans des points de vente ainsi que lors de permanences dans nos locaux.

La directrice Carine Steux, le sous-directeur Thomas Merveille et le président Jean-Claude Moncousin ont présenté cette 41e opération et cela en présence des parrains de La Clairière: La Défense du camp Bastin à Stockem et le Kiwanis club d'Arlon.

Comme avant les années Covid

Carine Steux précise: "En 2023, la vente"classique"reprend vigueur. En effet, nous referons du porte à porte et vous pourrez retrouver nos œufs à l'entrée de plusieurs magasins ainsi que dans différents points de vente sensibles à notre cause. Certaines écoles et entreprises fidèles nous aideront également à la vente."

Cette année le contenant a changé, en effet, sensible à l'écologie, La Clairière a décidé de se séparer de nos boîtes en plastique transparentes (avec une légère nostalgie car l'on pouvait voir à travers nos jolis œufs colorés), pour une boîte en carton biodégradable. Cela fait partie de la volonté de l'asbl d'agir pour une consommation réfléchie.

La Clairière attend à nouveau les responsables de la vente de quartiers / villages les années précédentes et cela afin de reprendre la vente en porte à porte. "Vous pouvez nous contacter dans ce sens car nous aurons besoin de forces vives pour la vente dans les magasins, Vous avez un réseau susceptible de nous soutenir dans la vente, n'hésitez pas à revenir vers nous avec vos commandes."

L'opération aura lieu du 22 mars au 7 avril. Carine Steux ou Thomas Merveille à La Clairière Arlon au 063/22 04 26.