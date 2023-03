Tintigny: Pascal Denis nous a quittés à 61 ans

Après avoir travaillé au Nopri de Virton, il avait créé son bureau comptable à Tintigny. "On l’appelait chef, surnom bien gentil car il était très humain avec nous. Aujourd’hui, nous disons que rien ne changera, tout sera comme avant", avance une employée au nom de ses collègues. Il avait repris l’enseigne Fiscalux à Virton en 2021 pour faire le bureau comptable Denis et Cie qui occupera une dizaine d’employé(e)s sur les deux sites. Natif du Lochnot, Pascal Denis a été pendant 10 ans, président du club de football local. Il était toujours président du tennis de table de Jamoigne depuis une décennie. Sous sa présidence, il amènera le club en deuxième division nationale, tandis que l’équipe féminine accédera à la super-division nationale, la plus haute. Il cumulait la présidence avec celle de joueur.

25 ans de politique communale à Tintigny

Pascal Denis s’est aussi impliqué, durant une vingtaine d’années, dans la vie politique communale de Tintigny. Il a été 1er échevin de 1983 à 1989 sous le mayorat de René Henrot. Durant son service militaire, de 1984 à 1985, il sera remplacé par Edmond Godart. Il sera élu conseiller communal de 1989 à 1995, toujours sous le mayorat de M. Henrot. Il sera ensuite conseiller communal de 1995 à 1999, puis échevin de 1999 à 2001. Il siégera comme conseiller communal de 2001 à 2008, date de s démission. Il sera remplacé par M. Crochet.

Le bourgmestre Benoît Piedbœuf explique que M. Denis avait été: "un mandataire engagé, intelligent et volontaire. Des discussions et échanges d’idées sont nés un respect mutuel et une appréciation réciproque. Nos idées étaient différentes, mais l’intérêt général restait notre objectif commun. Il a œuvré aussi dans le monde associatif et dans la gestion comptable de nombreuses ASBL avec un parfait professionnalisme. Il laisse un vide dans le soutien des siens et de ses amis, nous essayerons autant que possible d’assurer le relais".

La cérémonie d’adieu, suivie de la crémation, sera célébrée au centre cinéraire de Neufchâteau, drève des Tilleuls, 1 à Longlier, ce mardi 14 mars à 10 heures.