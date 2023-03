L’exemple allemand pour réhabiliter la ligne 163 entre Bastogne et Libramont  ? : "Je ne comprends pas l'entêtement du ministre" (vidéo)

guillement Je me souviens encore du dernier voyage de la micheline.

Mais cette fois, le Bastognard veut utiliser l’exemple pour tenter de faire bouger les choses. Accompagné des amis du rail, de son échevin de la Mobilité et de ses homologues de Libramont et Bertogne, il a sauté la frontière allemande pour aller s’inspirer de la ligne qui relie Trier à Gerolstein. Là-bas, le long des 125 kilomètres de voies ferrées, les rails de train et un RAVeL cohabitent parfaitement. Les trois bourgmestres aimeraient désormais reproduire le même modèle sur la ligne 163. Il en faudra toutefois plus pour convaincre Philippe Henry et Georges Gilkinet, les deux ministres en charge du dossier, qui n’ont pas souhaité accompagner la délégation (voir par ailleurs).

À Kyllburg, les trois bourgmestres du Centre Ardenne ont pu découvrir comment les installations ferroviaires et le RAVeL cohabitent parfaitement. ©Mathieu Golinvaux

Comme il le soulignait déjà en 2019, le bourgmestre rappelle que Bastogne «est la seule ville belge de plus de 15000 habitants à ne pas disposer d’une accroche ferroviaire et d’une desserte vers les grandes villes de notre pays. Aujourd’hui, un Bastognard doit parcourir entre 30 et 40 kilomètres pour trouver une gare. Cette situation est problématique pour les navetteurs, notamment les étudiants, les touristes et les entreprises qui souhaiteraient remplacer le transport routier par une solution plus durable.»

En se déplaçant jusqu’en Allemagne, la délégation libramo-bastognarde voulait se rendre compte de manière très concrète. «Le modèle allemand apporte une double solution. Ce serait l’idéal», martèle Lutgen.

«Il y a urgence»

Contrairement à l’autre bout de la ligne entre Bastogne et Gouvy, le tronçon qui court jusqu’à Libramont est toujours affecté. «C’est-à-dire qu’elle existe toujours potentiellement, précise l’homme fort de Bastogne. Cela veut dire qu’il y a encore la possibilité d’y ramener le train. Et à ma connaissance, l’ensemble de la voie est toujours propriété d’Infrabel et de la SNCB.» Depuis 2017, la ligne 163 a été transformée en pré-RAVeL et en 2020, le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry, a annoncé le projet de création d’une nouvelle ligne RAVeL entre Bastogne et Libramont. «Un investissement de près de 3,8 millions d’euros qui est un non-sens», reprend le Bastognard qui estime que le projet, s’il se réalise, va mettre à mal la possibilité qu’une ligne combinée au RAVeL puisse voir le jour. «Nous soutenons ce projet de RAVeL, reprend Benoît Lutgen. Mais nous voulons que celui-ci soit bien installé du côté gauche ou du côté droit de l’assiette ferroviaire, mais pas en plein milieu. Pour éviter que demain, lorsqu’on pourra réinstaller une ligne ferroviaire, cela ne coûte très cher et que ce soit des travaux inutiles qui soient réalisés maintenant. Il y a donc urgence de revoir le projet.»

Dans ses bagages, Benoît Lutgen avait emmené les Amis du Rail. Une association qui milite notamment depuis toujours pour la réaffectation de la ligne 163. «Contrairement à ce qu’on a pu entendre, nous ne sommes absolument pas contre les projets de RAVeL, précise Michaël Jacquemin, le porte-parole de l’association. La meilleure preuve est que nous avons le soutien du Gracq dans notre projet de réouverture de ligne. En mettant lumière cette ligne allemande, nous avons voulu prouver que c’était réalisable. Associer les deux pourrait amener un attrait touristique. À Kyllburg, la ligne est ouverte entre 5h et 23h et les personnes peuvent descendre à un endroit avec leur vélo et remonter à un autre sans problème. La preuve que c’est réalisable.»

Les ministres ont refusé l’invitation : «Un manque de respect»

Dans sa délégation, Benoît Lutgen aurait bien voulu embarquer Georges Gilkinet et Philippe Henry, les deux ministres en charge du dossier, mais aucun des deux n’a accepté l’invitation. «Je peux comprendre qu’ils soient occupés, mais ils auraient pu envoyer quelqu’un de leur cabinet, regrette Benoît Lutgen. C’est ce que je faisais quand j’étais ministre. D’autant plus que l’invitation n’a pas été envoyée il y a trois jours. C’est un manque de respect.» Des contacts ont évidemment été noués entre la ville et le cabinet. «Je lui ai tout expliqué de vive voix et je lui ai aussi écrit, mais à ce stade, il n’y a, malheureusement, pas de réponse positive de sa part, termine le bourgmestre. Je ne comprends pas cet entêtement.»

