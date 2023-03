Le carnaval de Wellin a attiré la foule malgré un parcours remanié

Dimanche, une trentaine de chars et formations ont pris part au sacre populaire du couple royal de ce 39e carnaval de Wellin. Même si le cortège des chars visitant les différentes communes de l’entité a dû se faire quelque peu attendre, que la concentration se faisant par les deux bouts de la rue de la Station, le défilé a pu se mettre finalement en branle et émerveiller petits et grands, tant les confettis et, bonbons pleuvaient sur une foule concentrée dans les rues proches du hall omnisports. Durant plus trois heures, la trentaine de chars, formations musicales et folkloriques ont donc martelé l’asphalte wellinois, pour le plus grand plaisir des nombreux enfants déguisés et grimés. Quant au tracé de ce trente-neuvième carnaval de Wellin, même s’il ne récolte pas la totalité des avis, il a permis néanmoins de faire vivre, dans la cité de Wandalino, ce rendez-vous printanier tant attendu en Haute-Lesse. En prévision d’une quarantième édition (cela se fête !), reste peut-être à réfléchir sur un possible élargissement du tracé actuel vers la Grand-Place, cet espace très apprécié par le public pour y regarder passer les chars et groupes carnavalesques, en ce deuxième dimanche de mars.