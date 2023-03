La Lux en promenade à Clairefontaine (vidéo)

C’est la tradition pour la confrérie du maitrank et Amanoclair (Les amis de l’abbaye de Clairefontaine) de recevoir sur le site de l’ancienne abbaye, une délégation des étudiants de la Lux, la régionale des étudiants luxembourgeois fondée en 1880 et qui a pour but de rassembler les étudiants de la province et de promouvoir son folklore et sa culture sur le site de Louvain-la-Neuve.