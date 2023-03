Attert : une mère devant le tribunal correctionnel pour avoir frappé la directrice d'école

Cette dernière va s’installer devant la porte, bras croisés et continue ses invectives en refusant de sortir. Les deux femmes sont face à face, quand la maman excitée la repousse violemment, lui assène un coup de poing en plein visage et se met en joue comme un boxeur. La directrice parviendra à ouvrir un petit coin de la porte et à appeler au secours. De guerre lasse, la dame a quitté les lieux sans s’empêcher de crier que la directrice était une "connasse" (sic). Soignée et choquée, la directrice a été en incapacité de travail durant deux jours.

Connue pour créer des problèmes un peu partout

"Ma cliente n’a pas déposé plainte pour y gagner quoi que ce soit , assure Me Frédéric Gavroy, l’avocat de la directrice. Elle n’en fait pas une affaire d’argent et ne réclame qu’un euro symbolique. Elle veut que justice soit rendue devant un tel type de comportement inadmissible." Le ministère public avait proposé une médiation, mais la prévenue n’avait pas voulu reconnaître les faits. "La directrice est très honorablement connue dans le village et est très appréciée de la communauté scolaire, poursuit Me Gavroy. On ne peut pas en dire autant de la prévenue qui est notoirement connue pour assister régulièrement au conseil communal et y être particulièrement belliqueuse. Elle a régulièrement eu maille à partir avec l’école et avait, par le passé, déposé plainte contre un instituteur."

Le ministère public a requis dix mois de prison et 400 € d’amende, mais ne s’opposera pas à une peine de travail pour autant qu’elle soit accompagnée par une formation Arpège-Prélude de 50 heures, formation de groupe qui aide les délinquants à gérer leur violence.

Me Joël Baudoin, l’avocat de la prévenue, conteste les faits: "C’est une tempête dans un verre d’eau, c’est juste une chamaillerie entre deux femmes en colère. D’ailleurs, s’il y a eu coups, ce sont des coups sans grande violence qui se sont perdus des deux côtés."

Le président Philippe Nazé rendra son jugement le 3 avril.