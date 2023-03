Libramont: les Formules1 des vaches laitières à la nuit de la Holstein (vidéo)

"Nous avons été confrontés à la période de confinement qui empêchait une organisation de ce genre, commente Christian Poncelet, à la tête de l’organisation. En 2019, Libramont a accueilli la 'confrontation européenne', une sorte de 'Champions League' de ce type de concours, qui a rassemblé des vaches venant de 12 pays européens. Nous avons cependant hésité de relancer la machine sachant qu’il n’était pas évident de réunir un budget de plus de 50 000 € et de mobiliser un grand nombre de bénévoles."

Parmi les jeunes éleveurs, une gamine de 6 ans

Avant de relancer la nuit de la Holstein, le comité a organisé un référendum auprès des éleveurs, des partenaires, des sponsors et des bénévoles, qui ont tous manifesté beaucoup d’enthousiasme à l’idée de se retrouver au LEC (Libramont Exhibition and Congress).

Septante éleveurs ont répondu à l’invitation si bien que l’édition 2023 a vu 300 inscriptions d’animaux qu’il a fallu réduire à 250 pour des raisons sanitaires. Pour la première fois, une compétition réservée aux jeunes a rassemblé 70 participants, dont la plus jeune n’a que six ans. Cette passion ne se perd pas avec les années, mais au contraire se transmet de génération en génération.

1 600 entrées : une très bonne cuvée

"Les éditions précédentes, nous avons toujours compté plus de mille entrées, rappelle Marie-Ange Moureaux, chargée de la communication, elle-même fille d’agriculteur et maîtresse de cérémonie de l’événement. Les éleveurs ont ressenti un véritable manque pendant ces années de disette. Je ressens vraiment le bonheur qu’ils ont à se retrouver. Vu ce véritable engouement, je m’attends à ce que nous dépassions les 1 500 entrées, voire les 2 000. Ce soir, ce sera plein."

Au final, ce sont 1 600 entrées qui ont été enregistrées samedi.

Sur le ring, chaque éleveur vêtu d’un pantalon blanc, d’une chemise noire et d’une cravate rouge, présente fièrement son animal. Tenues par une muselière, les bêtes, certaines plus agitées que d’autres, défilent devant deux juges en costume-noeud papillon, ultrachics. Ils scrutent minutieusement les bovins sous toutes les coutures, avant de les rassembler et de commenter leur choix: "Nous avons choisi Bernadette, pour son équilibre, l’ouverture de ses côtes et la façon dont elle marche sur le ring".

Il ne reste plus qu’à la lauréate de monter sur le podium sous les applaudissements et de recevoir, au milieu d’hôtesses ressemblant à des vestales romaines, sa cocarde, son diplôme et son prix.

Jusqu’à 60 litres de lait par jour par vache

La génisse est une vache qui n’a pas encore vêlé. La vache laitière est élevée pour son aptitude à transformer l’herbe en lait et pour mettre au monde des veaux et des génisses qui renouvellent les cheptels. Ses muscles ne sont pas très développés au contraire des viandeuses. Par contre, elle consacre toute son énergie à sa performance pour produire une grande quantité de lait. Le fait qu’on aperçoive les os de son squelette est un signe de pleine santé, un peu comme un athlète de haut niveau qui est fit. Le pis de la vache peut être très volumineux lorsqu’il est plein de lait. La Holstein est la principale race élevée en Wallonie. Originaire du Holstein, une province allemande située au sud du Danemark, elle donne en moyenne 30 litres de lait et peut aller exceptionnellement jusqu’à 60 litres par jour voire 10 000 litres en un an. La Holstein est aussi appelée pie noire en raison de ses taches noires et blanches.