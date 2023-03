Allez hop ! Arlon a fêté comme il se doit le retour du carnaval (vidéo)

Un cortège avec tambours et trompettes, une bonne dose de confettis et de lancer de bonbons ont balayé cette période à oublier. Avec des carnavaleux heureux. "Les Arlonais adorent le carnaval. On sent qu’il y avait un manque. On donne un bonbon et les gens disent merci. On voit aussi qu’ils n’ont plus l’habitude des confettis parce qu’ils ouvrent la bouche quand on les lance", relève avec malice Jean-Paul Hayon des Pointus de la Spetz.

Pas de pluie malgré une bruine matinale ce dimanche. Les nuages noirs sont devenus gris au fil des heures, laissant la couleur envahir les rues au sec. En fin de cortège, le soleil s’est même invité quelques minutes au-dessus du chef-lieu. Les carnavaleux sont heureux, les enfants jouent le jeu. certains se laissent aller à un pas de danse quand les musiques venues de Suisse réchauffent les oreilles d’airs connus.

Comme le veut la tradition, c’est le prince carnaval Mathéus Ier qui a défilé en dernier, après avoir reçu samedi après-midi les clés de la Ville des mains du bourgmestre et des autorités communales (voir ci-contre).

"Ça valait la peine d’attendre"

Trois qu’il attendait cela, comme les membres de sa cour, dont la petite princesse Ines Laforge, 13 ans. "L’attente était assez longue depuis 2020 mais je préfère maintenant. On est plus proche de la cour parce qu’on a eu le temps de se connaître et on peut profiter. Chaque année on espérait que le carnaval ait lieu. C’était chaque fois la déception. J’avais hâte de commencer et tout se passe très bien. C’est une expérience géniale !"

Une cavalcade qui s’est terminée sans incident, grâce notamment à la police présente à pied et à cheval, ainsi qu’aux signaleurs membre des Gilles d’Arlon "les Fidèles arlonais" qui ont veillé à la sécurité, des enfants notamment, au passage des chars tirés souvent par d’imposants tracteurs.

Cette édition tant attendue s’est terminée dans le respect de la tradition, par le rondeau final aux Feux de Bengale.

Arlon attend maintenant avec impatience la 43e édition de son carnaval, aux prémisses du printemps 2024. Cette année, 25 000 personnes ont participé à la cavalcade ce dimanche.