Thibeau Goovaerts, de Libramont, le top belge en informatique

À la pointe de la haute technologie dans l’IT (Information Technology), la firme Cisco, mais aussi tout le secteur, est à la recherche de talents de l’informatique, de jeunes passionnés qui pourront contribuer à son développement permanent. Les boulots dans ce domaine sont passionnants et à haute valeur ajoutée.

Il y a trois ans, Cisco a décidé de lancer un concours ouvert aux étudiants en informatique des Hautes Écoles et des Universités pour dénicher les talents à la pointe de la programmation. Pour la troisième édition, 450 candidats ont participé au IT Student Challenge Belgium 2023. Toutes les provinces belges étaient représentées, principalement celle de Liège (70 participants), d’Anvers (53) et de Flandre Orientale (51). Les 25 meilleurs des épreuves de sélection se sont retrouvés mercredi soir au siège de Diegem pour la grande finale.

À la recherche de talents en informatique

"Une fois de plus, nous avons enregistré une participation record avec cent étudiants de plus qu’en 2022, se réjouit Hugues De Pra, Chief Technology and Transformation Officer de Cisco, qui est à l’initiative de ce challenge . Le concours reste très populaire auprès des étudiants. Il est indispensable de disposer de nombreux talents informatiques en Belgique, car nous aurons besoin d’eux pour réaliser la transition numérique de nos entreprises et de notre société. Avec notre challenge et notre académie, nous continuons à promouvoir les technologies de l’information auprès des jeunes. Un de nos objectifs pour le futur est de convaincre les filles de l’intérêt de notre profession. Avec un peu moins de 10 % de participants, le défi montre que nous avons encore du pain sur la planche."

Après les victoires, lors des deux dernières éditions d’un Namurois et d’un Brugeois, la palme est revenue à un représentant de la province de Luxembourg, alors qu’elle ne comptait que 13 représentants. Thibeau Goovaerts qui a remporté le concours 2023, est étudiant en dernière année de son bachelier en informatique à la Haute École Robert Schuman de Libramont.