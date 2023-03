Rouvroy: une machine spécialement créée pour récolter l’osier

Réalisée par une entreprise locale

Depuis plus de 20 ans, Jean-Louis Antoine, vend, répare et ajuste des machines de toutes sortes avec ses ouvriers. "Ce n’est pas la première fois qu’on modifie une machine, on a l’habitude. Ce qui est nouveau, c’est que c’est la première fois qu’on nous demande d’améliorer une machine dans le but de récolter de l’osier", nous dit-il. La machine de base est en fait une motofaucheuse. Vu le peu d’informations disponibles sur le sujet, c’est sur base de photos et de vidéos que Wils Sander, l’un des ouvriers de l’entreprise, a pu créer la machine. "J’ai simplement rajouté une armature de guidage à l’avant et déporté le moyeu de 20 cm sur le côté gauche. La barre de coupe a été réduite, passant de plus d’un mètre à 80 cm", nous explique l’ouvrier. Au total, Françoise aura déboursé 3 200 euros pour cette machine unique. "Il y a très peu d’osiériculteurs en Belgique. Il y en a un en Flandre, mais lui utilise des tracteurs avec la surface qu’il a. J’avais besoin d’une autre solution et j’ai pu la trouver ici. J’ai testé la machine le week-end dernier et elle fonctionne très bien", nous assure Françoise Bosquet.

Sachez que la machine sera exposée les 1er et 2 avril prochains lors des portes ouvertes de l’entreprise.

Scannez le code pour découvrir la machine en action.