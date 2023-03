Richard Gruslin affirme avoir localisé le corps de saint Hubert (vidéo)

Ce n’est pas la première fois qu’on affirme avoir localisé les restes de saint Hubert. Mais le témoignage ci-dessous paraît tenir la route. Ce ne fut pas toujours le cas par le passé et les récits, du plus sérieux au plus farfelu, ont fait florès au cours des siècles. On se rappellera que les Huguenots – après la mise à sac de la basilique, les 15 et 16 octobre 1568 –, claironnaient avoir saccagé et brûlé la sépulture de saint Hubert. Un document du XVIIIe siècle conservé au Vatican, contredit cette affirmation. Les moines ont toujours pris mille précautions pour préserver les restes du saint. Ce qui a fait écrire à certains que la dépouille d’Hubert avait quitté l’abbaye, qu’elle avait même été transférée à Bure, au château qui est actuellement le collège d’Alzon. Il n’en est rien. Et puis, il y eut cette énigme qui posait question à Richard Gruslin: "Aux Archives de l’État, j’ai lu un rapport du major Geoffroi, un historien du XIXe qui a visité régulièrement des chercheurs fouilleurs dans la basilique. Il avait écrit:"Sous le troisième caveau vous trouverez saint Hubert."Or, aucune source ne fait état de la succession de trois caveaux. Quelque chose clochait, sauf si on accède à la nécropole de l’abbaye par un passage connu des moines et se trouvant sous le local aux bougies. C’était le début de l’aventure."Dix ans plus tard, Richard Gruslin l’affirme: il a localisé le corps de saint Hubert !