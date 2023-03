Nina 1re et Coli 1er , le couple royal du carnaval de Wellin, sacrés aux Wandalino Awards

Nina 1re et Coli 1er

Les grands vainqueurs de ces premiers "Wandalino Awards" sont donc Nina Lannoy et Sébastien Detroz, mieux connu sur le surnom de Coli !

À l’issue de la proclamation des quelques primés, le couple royal de ce carnaval de Wellin 2023 est donc formé de personnages bien connus de la place !

Nina, employée communale au service population, a donc côtoyé moult citoyens wellinois. Désormais, moins visible pour les administrés, elle travaille au service des travaux et œuvre aussi comme conseillère en prévention. Ce week-end, toute la famille sera sur le pont pour ces festivités carnavalesques: Benoit, le mari – repérer la femme à barbe ! – et les enfants Tom et Augustin ne seront jamais bien loin de Nina 1re.

Quant au roi du carnaval 2023, Sébastien Detroz, dit Coli, est aussi bien connu dans cette commune de la Haute-Lesse. Conseiller immobilier chez Honesty dans la vie professionnelle, footballeur à ses temps perdu, il connaît bien le carnaval. En effet, sa compagne Mégane œuvre au sein du groupe coloré et déjanté que sont les Saltimbanques. Gageons que parmi les figurants au cortège, on devrait aussi apercevoir Jules, très fier de Coli 1er, son papa trônant sur le char royal !

Cortège carnavalesque gratuit

Ce dimanche après-midi, dès 14 h, s’élance le trente-neuvième cortège carnavalesque, au départ du haut de la rue de la Station. Comme lors de l’édition estivale de 2022, l’entrée est totalement gratuite pour les spectateurs. Attention au changement d’itinéraire pour ce cortège festif: les chars empruntent, à deux reprises, les rues Pâchis Lamkin, du Tribois et Docteur Vandercam, pour revenir par le bas de la rue de la Station.