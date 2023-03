La migration des batraciens a débuté : voici des informations pratiques pour les épargner

Malgré la douceur inhabituelle, Thierry Kinet, responsable du suivi des populations d’amphibiens pour Natagora, se veut rassurant. "Ces variations de températures, qui peuvent entraîner des interruptions du sommeil hivernal des batraciens, sont un phénomène récurrent. Pour autant que le redoux soit de courte durée, comme ce fut le cas cet hiver, on ne constate pas de migration précoce massive. Le problème, c’est la multiplication et l’aggravation des anomalies météorologiques, y compris des sécheresses printanières et des gelées tardives qui peuvent perturber les batraciens. On constate un emballement des facteurs négatifs, qui affectent des populations déjà fragiles et en net déclin, même pour les espèces les plus communes."

Une carte interactive

Même si ses conséquences restent modérées, la douceur hivernale influence le travail des volontaires de Natagora sur le terrain. Serge Tiquet est coordinateur des sauvetages pour Natagora. "Chaque année, on se prépare à intervenir un peu plus tôt que l’année précédente, au cas où la migration débuterait plus rapidement que prévu dans l’une ou l’autre commune wallonne."

Bonne nouvelle ! Les personnes intéressées disposent désormais d’un outil optimisé pour agir efficacement près de chez eux: la carte interactive des sites de sauvetage de Natagora. Chez nous, on retrouve notamment des zones à Herbeumont, Florenville, Tontelange, Musson, Orval, Robelmont ou encore Sainte-Ode, Marche et Houffalize.

Serge Tiquet l’indique, "un gros travail a été mené pour enrichir et mettre à jour cette carte. En cinq ans, le nombre de sites répertoriés est passé de 80 à 300 environ. Le tracé a été précisé et diverses informations et fonctionnalités ont été intégrées, ainsi que tous les contacts utiles à l’échelle locale et régionale."

"Les visiteurs et visiteuses peuvent signaler de nouveaux sites ou proposer de coordonner les sauvetages sur un site qui n’est pas encore pris en charge", détaille Serge Tiquet. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus, toutes les activités qui gravitent autour des amphibiens sont également reprises sur la page: promenades, conférences, aménagement et entretien de sites, etc.