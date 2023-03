Il évoque des jeux sexuels, elle se dit victime de viols avec violence

La limite entre relation consentie et viol est parfois mince. Dans ce couple de Paliseul, on semble ne pas s’être compris entre 2017 et 2019. Le mari, né en 1969, invalide à 75% à cause de problèmes de dos, a été condamné en octobre 2022 à 5 ans de prison par le tribunal correctionnel pour viol et atteinte à l’intégrité physique de sa conjointe de 27 ans sa cadette. Il fait opposition du jugement et apporte une explication peu banale. "On pratique les jeux sexuels. Je l’ai initiée aux relations sadomasochistes. Elle voulait que ce soit trash. Il y a eu des violences à sa demande" .