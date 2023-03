Dossier Delhaize: que des franchisés pour plus de rentabilité

À Bertrix, cela fait plus d’une trentaine d’années que le magasin AD Delhaize est tenu par la famille Schul. Les débuts en 1986 ont vu une surface commerciale assez réduite avant que le magasin ne prenne de l’ampleur au fil des années, devenant à présent une enseigne aussi importante que Delhaize. "Avant, il était coutume de voir les AD comme de petites surfaces et les Delhaize comme les grandes sœurs, souligne Éric Schul. Ce n’est plus le cas actuellement. En tant qu’indépendant, on profite de la marque et de la notoriété Delhaize tout en ayant un champ d’action totalement libre comme proposer des produits locaux et disposer d’une totale liberté dans les horaires et dans la gestion quotidienne du magasin". Des inconvénients, il y en a également comme dans tout métier. "Nous sommes sans cesse liés au magasin où le stress et la pression sont permanents, poursuit le patron. Il faut régler l’ensemble des soucis du quotidien, du déclenchement d’une alarme à la gestion du personnel ou encore des factures liées à l’énergie. Et pas le choix que de faire du rendement."