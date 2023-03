Un anniversaire organisé à la piscine de Saint-Hubert, fermée jusqu’au 13 mars, pose question

Alors que la réouverture de la piscine a été postposée au lundi 13 mars, une semaine après la date initialement prévue, une photo postée sur les réseaux sociaux pose beaucoup de questions. Sur celle-ci, datant de mercredi, on peut y voir un groupe d’enfants jouer dans le petit bassin de la piscine borquine. Après renseignements, il s’avère qu’un anniversaire s’est déroulé à l’étage de la piscine ce mercredi et que les enfants ont profité d’un moment pour se baigner. Pourtant, lundi, le Centre sportif de Saint-Hubert soulignait que la réouverture de la piscine était postposée d’une semaine en raison d’une température d’eau trop basse et d’un souci technique empêchant la bonne ventilation du bâtiment.