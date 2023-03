La brocante de retour à Halanzy ce week-end des 11 et 12 mars 2023

En effet, cette brocante a toujours bénéficié d’une réputation de qualité. Ce n’est pas un vide-greniers, des professionnels débarquent des quatre coins de Belgique, de France et d’Allemagne pour proposer leurs dernières découvertes: meubles, jouets en bois, vieux outils…

Pareil pour les visiteurs, durant deux jours, c’est un défilé international qui déambule dans les allées. Cette brocante de printemps s’accompagne traditionnellement d’une bourse d’échanges pour toutes les collections, parfois les plus étonnantes: cartes, pin’s, monnaies, vieux papiers, livres…

Tout est complet depuis longtemps

Christian-Raoul Lambert, le président des Œuvres paroissiales qui maintenant chapeaute l’organisation avec l’appui du patro, de l’unité scoute et de l’association de parents de l’école et encore le soutien bien amical des fondateurs du CPCH, est heureux: "Depuis longtemps déjà tous les emplacements disponibles sont occupés: près de 500 mètres de tables seront installés et près de la moitié bénéficieront de salles chauffées, si besoin dans les salles du château et au préau communal au centre du village !" Il est inutile de se présenter ou vouloir téléphoner, c’est complet avec déjà une longue liste d’attente !

Bref tout est réuni pour que ce 39e rendez-vous des 11 et 12 mars connaisse à nouveau un beau succès au profit des activités des Œuvres paroissiales et de l’entretien de ses immeubles.

La Brocante se tiendra de 9h à 18 h. Entrée: 2 €.