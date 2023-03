Sa formation de pharmacien complétée par celle d’analyste biologiste a occupé Christian dans les cliniques de Messancy, Saint-Mard et finalement Arlon jusqu’en 2012. Françoise, assistante de laboratoire a travaillé à la clinique et maternité de Messancy.

Auteur de nombreux articles et livres, conférencier, Christian est en outre un excellent pédagogue lorsqu’il s’agit de faire partager ses multiples et pointus savoirs, tant historiques que botaniques ou de biologie. Il porte également un grand intérêt à l’Institut archéologique du Luxembourg, aux Archives de l’État, à Télé-accueil Luxembourg, au PO des Écoles Libres, à la Société ornithologique, à l’Ordre des pharmaciens de la province de Luxembourg. Quant à Françoise, elle est depuis 1985, responsable des bénévoles de la cantine des écoles libres de Messancy. Elle est aussi membre du comité de la locale de la Ligue des Familles, de l’ONE, de OYA, elle a été responsable de 1987 à 2016 du Prix Versele, des spectacles pour enfants et a organisé des déplacements aux opéras de Liège et Nancy.

Ensemble, ils pratiquent la photographie (Messancy et Rachecourt).

Toujours modéré, Christian a aussi été conseiller communal !

Bref voilà un couple aux occupations abondantes que la communauté messancéenne n’a pas manqué de féliciter pour ses noces d’or.