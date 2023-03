Chute mortelle à Fraiture: la RTBF acquittée en appel

Ce jour-là, vers 15 h, un ouvrier français âgé de 42 ans, père d’enfants de 5, 7 et 9 ans au moment des faits, a perdu la vie après une chute de 35 m alors qu’il se trouvait en haut de la tour de communication. L’ouvrier était chargé de remonter une parabole d’une quarantaine de kilos. Il s’était attaché à une balustrade qui a cédé, entraînant une chute qui ne lui a laissé aucune chance.

Condamnés à Arlon

Le tribunal correctionnel d’Arlon a condamné l’employeur de la victime, la société française Cottel-Réseaux, la RTBF, propriétaire de la tour, et la société néerlandaise Custom-Connect, qui était sous-traitante de la RTBF. La personne chargée du travail d’installation et de la sécurisation des garde-corps a été condamnée à payer 4 500 € d’amende tandis que les trois sociétés ont écopé de 18 000 € d’amende avec sursis pour les deux tiers et près de 8 000 € de frais judiciaires. La compagne dont l’ouvrier venait de se séparer a reçu 6 000 € de dommages et chacun de ses trois enfants 15 000 € qui seront payés solidairement par les personnes condamnées.

La personne chargée du travail d’installation et de la sécurisation des garde-corps a fait appel au civil. Les magistrats ont estimé que l’ouvrier devait supporter 25% de la responsabilité des faits. La personne chargée du travail d’installation devra donc payer, solidairement avec les autres condamnés en instance, 75% des sommes attribuées à la veuve et aux enfants.

La cour a souligné que la victime, un professionnel qui travaillait dans ce domaine depuis 7 ans, ne s’était pas accrochée au point d’ancrage prévu à cet effet mais juste à la rambarde en pensant que celle-ci suffirait. La cour voit donc mal comment la RTBF aurait pu douter de la qualité du travail réalisé puisque même un professionnel qui était sur place ne s’en est pas aperçu.