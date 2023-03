Une page se tourne au club de cirque arlonais: Isabelle Defrance cède le témoin après 28 ans

"Un travail énorme"

Damien Schrobiltgen, le coprésident, écrit sur la page Facebook de l’ASBL: "Merci beaucoup Isabelle. Un travail énorme pendant 28 ans ! Pas facile de prendre le relais, mais tu peux compter sur nous pour continuer l’aventure Gipsy Circus et en profiter pour essayer d’amener des nouveautés ! L’histoire continue. En route vers les 40 ans de l’école en 2024 !"

Pour cette passionnée, le cirque est un art multiple où l’on peut toucher à une multitude de techniques de jonglage comme les assiettes, les balles, diabolos, quilles cerceaux. Les adeptes peuvent aussi s’essayer à des exercices d’équilibre: marche sur un fil, échasses, monocycle. Ne pas oublier le côté aérien: trapèze, tissu, cerceaux et à l’acrobatie au sol avec des pyramides humaines.

Parmi les bons souvenirs de Mme Defrance: "Les stages, les fêtes du personnel à Ferrero ou Burgo Ardennes, la Saint-Nicolas ou les teams buildings dans les banques au Luxembourg. On a fêté les 30 ans de Chassepierre. Ce qui me plaît dans le cirque, c’est tout cette partie physique, corporelle et en même temps, tout ce travail artistique. Il faut être tenace dans le cirque, toujours répéter."

Mme Defrance de conclure: "I ls ont remis du sang neuf, ils ont refait un tout nouveau site, on se veut à l’écoute de chaque enfant qui touche à toutes les techniques et, en janvier, il en choisit une et monte un petit numéro pour un spectacle."

+32 (0) 473 90 11 94 ou gipsycircusASBL@gmail.com