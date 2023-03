Le chœur de chambre Musique Eternelle, dans lequel on retrouve plusieurs régionaux, y donnera, à 16h au profit de l’ASBL nassognarde Por Ili Internacia, l’un des quatre concerts de son festival musical annuel.

Véronique Defoin, d’Ambly, est choriste au sein de l’ensemble vocal a cappella, placé sous la direction de José Dorval, et qui sera accompagné par Gérard Close, organiste à l’abbaye de Clervaux.

Soutenir de nombreux projets

Elle est également secrétaire de Por Ili Internacia, qu’a créé Guy Robberecht et que préside Jacques Bourguignon, ancien maïeur de Marche.

"Depuis 1986, celle-ci s’engage dans des projets humanitaires à l’étranger, explique Véronique Defoin, Elle a d’abord financé en Mauritanie des pompes dans des localités éloignées des points d’eau, créé une boulangerie villageoise en Roumanie, ou soutenu des orphelinats en Pologne. Deux projets occupent désormais l’association. En Albanie, où après avoir soutenu un orphelinat aussi, on apporte, depuis 2014 dans la région de Fier, une aide à la scolarisation des enfants. En l’occurrence au transport scolaire qui est im payable pour beaucoup vu le coût du carburant.

Et au Mexique, où ma sœur habitait. Elle avait rencontré une dame s’occupant d’enfants trisomiques dans la rue. Devant l’incertitude, en 2010, du maintien de notre aide en Albanie, on cherchait un autre bénéficiaire dans les pays en voie de développement. On soutient une institution à Cuernavac, scolarisant et hébergeant des jeunes trisomiques."

Boîte petit-déjeuner, dîner et pulls tricotés pour la bonne cause

"En 2022, Por Ili Internacia a lancé une boîte petit-déjeuner à base de produits locaux, note Véronique Defoin, secrétaire de l’association. On remettra le couvert cette année. La distribution aura lieu le 14 mai. On peut aussi me contacter pour réserver sa boîte. Le 5 novembre, on organisera notre dîner annuel. Par ailleurs, Jacqueline Stilmant, qui dirige la chorale paroissiale d’Aye, tricote des pulls au profit de l’association. En 2022, lors de notre repas, elle tenait un stand, elle a vendu pour 800 € rien qu’à cette occasion. Tout qui souhaiterait mettre quelque chose en place pour l’ASBL peut aussi prendre contact avec moi."

Si vous souhaitez en prendre plein les oreilles d’un répertoire composé d’œuvres sacrées, de Scheidt à Gallus, en passant par Krebs, Mendelssohn, Gounod et Rheinberger, pour deux nobles causes, Bénédicte Defoin vous invite à la contacter (0475/862008 – vdefoin@gmail.com) pour réserver votre place samedi (12 € – 15 € sur place/gratuit pour les moins de 12 ans). Vous pouvez aussi soutenir Por Ili Internacia en effectuant un don sur son compte: BE95732022465958.www.porili.info