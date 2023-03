Libramont bien déterminée à garder la revitalisation au Centre hospitalier de l'Ardenne-Vivalia

Tous étaient là pour entendre les conclusions d’une étude menée par la chirurgienne Florence Hut, une spécialiste indépendante des questions hospitalières: "D’habitude, je travaille à la demande des hôpitaux. Ici, c’est la première fois que je mène un état des lieux à la demande d’une Commune, Libramont, et de ses élus unanimes", annonce la chirurgienne d’emblée.

12 places au centre d’auto-dialyse

Et l’affaire a été rondement menée. Mandatée en janvier dernier, la spécialiste rendait ses conclusions hier.

Il y a une bonne nouvelle: le CHA disposera de 12 fauteuils au centre d’auto-dialyse. C’est dans les plans et c’est attendu par beaucoup de patients de la région.

Pendant plus d’une heure d’un discours clair, structuré et précis, elle a dressé un état des lieux du CHA, souligné ses atouts et insisté sur le fait que si on détricote trop les services rendus à la population dans ce qui deviendra une policlinique quand l’hôpital d’Houdemont sera construit, les patients se dirigeront vers un autre hôpital et se détourneront alors de l’hôpital aigu. Celui-ci, selon elle, deviendra alors une belle construction mais vide, faute de patients. Et des patients en dialyse ou qui suivent des traitements plusieurs fois par semaine pour des maladies chroniques, doivent justement pouvoir continuer à bénéficier de ces soins au CHA, l’hôpital le plus proche de chez eux. Idem pour toute une série de soins ne nécessitant pas d’anesthésie générale ou pour les accouchements. Pour cela, il y aura l’hôpital d’Houdemont.

Performance: 82% des patients de Vivalia sont issus de la province

"Une étude montre que 82% des patients hospitalisés chez Vivalia sont issus de la province de Luxembourg. C’est une belle performance, puisque ces hôpitaux n’offrent pas tous les services, comme par exemple les greffes d’organes. Il convient donc de mettre tout en place pour consolider l’ancrage des différents sites et conserver cette patientèle", note Mme Hut.

Pour elle, il faut donc que les futurs sites comme Libramont soient opérationnels le plus vite possible. Elle insiste aussi sur la concertation avec les médecins généralistes qui ne sont pas assez consultés, alors que ce sont eux qui envoient les patients vers tel ou tel spécialiste et donc vers tel ou tel hôpital. "Je plaide aussi pour que les postes médicaux de garde soient intégrés aux policliniques pour des raisons pratiques évidentes", précise encore Florence Hut.

En quelque sorte, la viabilité d’un centre aigu comme Houdemont dépend de la vitalité des sites comme le CHA ou Bastogne.

"C’est du foot panique"

Autre constat cinglant de l’étude: la revitalisation doit rester à Libramont qui dispose d’une infrastructure moderne d’à peine 10 ans avec un personnel très pointu, compétent et expert.

"Or, des rumeurs persistantes, tant chez les professionnels de la santé de Libramont, que des partenaires du CHA, que des édiles et de membres du conseil d’administration de Vivalia convergent pour dire que la revitalisation provinciale ne restera pas à Libramont mais partira à Houdemont pour combler le surcoût de 30% de sa construction.

C’est du foot panique, insiste-t-elle. Si ce futur hôpital est surdimensionné comme le sont tous les nouveaux - et je parle d’expérience - il faut réduire ses dimensions plutôt que d’y transférer la revitalisation pour combler ce déficit. C’est non seulement de la gabegie puisqu’un service performant existe déjà au CHA, et cela n’a pas de sens de découpler le travail des thérapeutes en mettant la revitalisation à Houdemont et l’ambulatoire à Libramont. Il y a toute une série de métiers liés à la revitalisation", précise encore la chirurgienne.

Elle plaide pour une ligne de conduite "qui ne soit pas remise en cause à chaque changement d’interlocuteur."