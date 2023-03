Les Chasseurs ardennais effectueront un exercice d’ampleur en province de Luxembourg du 12 au 16 mars

Que la population ne s’inquiète pas, la guerre n’est cependant pas à nos portes, mais nos militaires s’entraînent car notre pays doit pouvoir compter sur des hommes et femmes à la hauteur de chocs éventuels.

Ce sont le chef de corps du bataillon des chasseurs ardennais le Lt. Col. Frédéric Thiry et l’officier des opérations le major Jean-Philippe Brennet qui ont précisé que cet exercice de très grande ampleur se déroulera dans la province du 12 au 16 mars prochain. Il débutera de l’aérodrome de Saint-Hubert pour se terminer au camp de Lagland.

Cela se fera dans le contexte de l’exercice "Orion" qui est un rendez-vous avec les armées françaises qui aura lieu en avril prochain. Inédit car cet exercice répond à de nombreux objectifs et permet un entraînement commun, en interarmées et en multinational.

80 véhicules

Comme l’a précisé le chef de corps Frédéric Thiry: "La guerre en Ukraine est une réalité. Dans ce contexte, je veux disposer en permanence de chasseurs ardennais entraînés à servir au mieux les équipements qui sont à leur disposition. Cette guerre nous impose un durcissement dans notre préparation opérationnelle. Nous devons être prêts pour un combat de haute intensité face à un ennemi qui dispose d’un éventail de capacités que peu de pays détiennent."

Cet exercice Ben’Hure va surtout permettre aux militaires de s’entraîner, une fois n’est pas coutume, en terrains civils. Ce sont 300 participants, 80 véhicules et hélicoptères qui sont engagés dans cette vaste opération. La préparation au combat aura lieu le 12 mars sur l’aérodrome de Saint-Hubert.

C’est le 13 mars que débutera la progression avec la traversée des communes de Libramont, Vaux-sur-Sûre et avec l’installation d’une zone tactique à Fauvillers et à Witry. Une attaque importante est prévue à Hompré et action compagnie à Burnon.

Le 14 mars: reprise de la progression, traversée des communes de Léglise, Habay, Etalle, Attert et installation en zone tactique à Freylange et à Hachy.

À Fauvillers, nouvelle grosse embuscade et évacuation de blessés en hélicoptère. Et nouvelle action compagnie en val d’Attert, plus précisément à proximité du village Thiaumont.

Le 15 mars: attaque en milieu urbain reconstitué (Aspérudange) au camp de Lagland avec, là aussi, évacuation de blessés par hélicoptère.

Le chef de corps a précisé pour conclure: "Tous les véhicules sont sur roues, et non sur chenilles, et ne circuleront que sur des voies carrossables ou semi-carrossables avec le respect des propriétés privées. Les tirs à blanc auront à au moins 500 des agglomérations."

En cas d’éventuel incident, un officier "dégâts manœuvres" sera joignable durant les quatre jours de l’exercice au N° vert +32 475/353 050.