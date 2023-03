La neige provoque la pagaille sur la route aux quatre coins de la province de Luxembourg (photos)

Ainsi, la traversée de Châtillon vers Arlon est très compliquée, à cause de la cote qui vient par la suite. Du côté de Neufchâteau, deux véhicules se sont retrouvés en ciseau dans la Balaclava et la traversée de la ville se fait au pas.

Un camion s’est également retrouvé en ciseau dans la descente de la N4 vers Martelange. Alors qu’un camion d’épandage a, lui, terminé dans le talus entre Heinstert et Martelange. Un bus a subi le même sort à Autelbas (Arlon).

Il y a également un camion qui a glissé alors qu’il essayait d’accéder à l’E411 depuis Léglise, rendant l’accès compliqué.

Entre Musson et Rachecourt, ce sont un camion et une voiture qui ont bloqué la route après avoir glissé, dans la descente.

Bastogne n’échappe pas aux problèmes de circulation, avec d’importants ralentissements pour entrer dans la ville. Il n’est guère plus aisé de rejoindre le Grand-Duché via Pommerloch, avec des camions en délicatesse.

Alors que sur la N89 entre Bras et Libramont et entre Bouillon et Bertrix, cela roule au pas à cause de camions en difficulté.

À noter encore, un camion a bloqué la route entre Étalle et Habay dans le sens de Habay.

Difficile évidemment de faire une liste exhaustive de tous ces soucis tant ils sont nombreux aux quatre coins de la province, mais voilà qui donne une bonne idée des difficultés de circuler ce mercredi matin.

Des conditions météos qui ont d’ailleurs poussé de nombreux travailleurs à adopter le télétravail.

