Province du Luxembourg: l’emploi menacé chez les trois Delhaize? (vidéo)

Un couple travaille au magasin à Marche. Que va-t-il devenir ?

Du côté de la FGTB, on ne dit pas autre chose, comme l’explique Vincent Lemmens, délégué FGTB, boucher depuis 40 ans chez Delhaize : “On est déjà sous plan de restructuration. Que voulez-vous faire d’autre ? Et pourtant, notre “chère” direction continue. C’est consternant tout d’abord dans la façon de procéder puisque nous n’avions rien vu venir et ensuite dans les terribles conséquences que sa décision va entraîner pour tout le personnel. Des gens ici travaillent au Delhaize de Marche-en-Famenne en couple. Comment vont-ils faire ? ”

Quand on lui demande si la grève se fera au finish, M. Lemmens précise que tout reste possible, en fonction de l’évolution de la situation. “On attend des nouvelles, mais on peut déjà se préparer à une catastrophe. Toutefois, nous restons tous déterminés. ”

À l’intérieur du magasin, des employés, ébahis, sèchent leurs larmes. Le directeur, qui n’a pas l’autorisation de s’adresser à la presse, est dans le même bateau.

Deux anciens permanents syndicaux CSC à la retraite se sont joints au mouvement ce mardi matin, par solidarité : “Ça fait mal de voir cela. Vous imaginez le nombre de travailleurs que cela concerne dans tout le pays ? Ils ne méritent pas cela. C’est pour cela qu’on n’a pas pu rester tranquillement à la maison”, concluent-ils.

Quant à Françoise Malherbe, permanente FGTB, elle s’indigne de ce que les commissions paritaires vont changer : “En plus de la menace réelle sur l’emploi, les employés qui seront repris par les franchises ne bénéficieront plus des commissions paritaires négociées en son temps et qui leur étaient profitables. (N.D.L.R. : lire aussi ci-dessous). Maintenant, on attend des informations complémentaires de la direction de Delhaize et le retour des instances nationales du syndicat vers les régions. ”

Piquet de grève au Delhaize de Marche-en-Famenne © Philippe Carrozza ©© Philippe Carrozza

“Autant de milliers de gens en franchise, c’est du jamais vu ! ”

Évelyne Zabus, permanente CNE, négocie, elle, dans le dossier Mestdagh-Intermarché. Elle n’est pas directement concernée par les négociations chez Delhaize. Son éclairage est toutefois intéressant. Pour elle, le secteur est en pleine mutation et pas pour le meilleur d’un point de vue social : “Il y a toujours eu des franchises ; mais autant de milliers de travailleurs concernés, c’est du jamais vu ! C’est une véritable régression sociale”, précise-t-elle. Pour étayer ses dires, elle sort des chiffres : “Aux 2 000 employés de Mestdagh, viennent s’ajouter les 9 000 de Delhaize ! Déjà que ce n’est pas évident de trouver un repreneur indépendant pour les 51 magasins Intermarché, ce sera encore plus compliqué en ajoutant les 128 magasins de Delhaize le Lion”, déplore-t-elle encore.

Ce qu’ils risquent de perdre

Actuellement, la commission paritaire de Delhaize le Lion (magasins non franchisés) fait bénéficier le personnel des 128 magasins belges des conditions suivantes : 35 heures de travail par semaine, travail le dimanche sur base volontaire, salaire pas mirobolant, mais un peu plus élevé. Si les magasins et le personnel sont repris par un indépendant, la loi (32 bis) obligera ce dernier à maintenir certains avantages qui, malheureusement, s’étioleront au fil du temps.