"Un passant a donné l’alerte, explique Mario Heukemes, administrateur de la coopérative. Les pompiers de Vielsalm et des policiers de la zone Famenne Ardenne se sont rendus sur place. Vendredi matin, nous avons constaté l’ampleur des dégâts. Le mât a été coupé en deux. Il est tombé sur la remorque où se trouvaient les panneaux solaires et les batteries. Heureusement, il n’y a pas de blessés, ni d’animaux touchés. Les dégâts s’élèvent à plus de 70 000 € mais sont confinés sur la parcelle mise à notre disposition par le Centre Européen du Cheval."

Vandalisme ou vent du nord ?

Le feu a-t-il été bouté à la remorque ? "À ce stade, deux hypothèses sont envisagées: un acte de vandalisme ou une défaillance technique, poursuit l’administrateur. Deux ancrages de ce mât de 120 mètres de haut ont été conçus pour résister à des vents de sud-ouest, plus fréquents. Mercredi et jeudi, le vent du nord a peut-être endommagé la structure métallique. Elle se serait pliée sous la pression, puis brisée en deux. La chute du mât sur la remorque aurait causé un court-circuit et les appareils électriques auraient pris feu."

À la police de Vielsalm, le commissaire Jacqueline Martin, chef de corps, confirme qu’une équipe s’est rendue sur place et qu’une enquête a été ouverte. "Le labo a été dépêché sur les lieux pour faire des vérifications avec l’objectif de préciser si l’incendie est volontaire ou pas. Nous attendons les résultats des analyses. L’enquête se poursuit", précise-t-elle.

Selon la coopérative, cet incident ne remet pas en question la poursuite de l’étude d’incidence car les relevés relatifs aux chauves-souris sont achevés depuis la fin novembre 2022. Cela dit, le mât devait rester une année supplémentaire pour peaufiner les mesures de vents. Courant d’Air a décidé de ne pas le remplacer.

"La pré-étude prévue par les promoteurs est achevée et sera présentée au groupe de travail de la commune. La RIP (réunion d’information préalable) sera organisée dans la foulée, avant fin juin. La coopérative organisera plusieurs rencontres avec les riverains pour leur expliquer le projet. Nous savons qu’il y a toujours une opposition. Des habitants de Petit-Thier, déjà incommodés par le zoning de Burtonville, n’en veulent pas", conclut Mario Heukemes.

Les riverains peuvent contacter les représentants de la coopérative par mail à info@courantdair.be ou par téléphone au 080 21 69 44.