Le Rochois Philippe Bouillon réélu coprésident de la Fédération nationale des bouchers

Ce lundi se tenait l’assemblée générale statutaire de la Fédération royale des bouchers charcutiers de Belgique. Lors de cette soirée, le Rochois Philippe Bouillon a été réélu au poste de coprésident (président francophone) de l’association. Un second mandat pour lui qui devrait courir jusqu’en 2027. Sans mauvais jeu de mots, il y aura du pain sur la planche pour le coprésident: la crise énergétique et ses conséquences, mais surtout l’avenir même de la profession, un des enjeux des prochaines années: "On constate une diminution de la consommation de la viande et une montée en puissance des substituts végétaux avec, à la clef, une protection de certaines appellations propres à la viande comme burgers, steaks, saucisses…"