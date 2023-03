Le festival du Cabaret Vert lance deux prix BD

La prochaine édition du Cabaret Vert sera donc l’occasion de récompenser les lauréats de ces deux prix. Le premier prix jeunesse sera connu en avril et sera désigné par un public scolaire: "47 classes ont répondu pour participer à ce prix, soit 1 000 élèves du primaire". Des classes ardennaises françaises, mais pourquoi pas imaginer des ponts vers des écoles de l’Ardenne belge ? Cette année les titres en lice sont: Les belles vertes (T.2) par Loïc Nicoloff, Antoine Losty & Alberto Zanon aux éditions Jungle ; Jedda L’Esprit de l’eau par Fabien Fernandez & Nicoletta Migaldi aux éditions Jungle ; L’enfant Lucioles (T. 1) par Arnaud Boutle chez Glénat ; Game au vert par Damián et E. Hernández chez Bamboo édition.

Un festivalier dans le jury

Les délibérations pour le prix adulte auront lieu durant l’été. Le jury se réunira autour de la présidente Nelly Pons, journaliste, assistante de Pierre Rabhi, auteure engagée pour l’environnement, le parrain du festival Stéphane Créty, le responsable développement durable du cabaret vert Jean Perrissin ainsi qu’un festivalier sélectionné sur candidature, un représentant de l’éducation nationale et "la voix du public" par un vote digital.

"Les Bandes dessinées seront disponibles dans le réseau partenaire de bibliothèques et de libraires, précise le responsable du festival BD Laurent Quesada. Une rencontre avec les auteurs ouverte au public aura lieu les 9, 10 et 11 juin à la Macérienne, avec des dédicaces et des tables rondes. Nous serons deux mois avant le festival pour aider le jury à choisir".

Voici la sélection adulte: Amalia par Aude Picault aux éditions Dargaud ; ZOC par Jade Khoo aux éditions Dargaud ; L’âge d’eau (T. 1) par Benjamin Flao aux éditions Futuropolis ; Lumière noire par Claire Fauvel et Thomas Gilbert aux éditions Rue de Sèvres.

Les lauréats seront récompensés durant le festival du Cabaret Vert qui se déroulera du 17 au 20 août 2023.

De jeunes auteurs belges au festival 2023

Parrainé par Stéphane Créty, le Festival BD du Cabaret Vert a vu passer de nombreux auteurs parmi lesquels le fameux Charlie Adlard, créateur de la BD The Walking dead, venu en 2019, la même année qu’un certain Régis Loisel ( La quête de l’oiseau du temps, Peter pan) qui devrait revenir encore en 2023.

Les auteurs belges sont aussi régulièrement sollicités: Zidrou et son élève Ducobu, Batem et son Marsupilami ou encore Servais.

En 2023, les premières indiscrétions nous ont donné quelques noms: Mathilde Van Gheluwe avec Magda aux éditions Sarbacane, Miel Vandepitte avec Centralia aux éditions Albin Michel ou encore Philippe Jarbinet auteur liégeois de la série Airborne 44.