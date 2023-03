Bertogne : tant que la fusion n’est pas actée, la minorité ne veut pas des projets lancés avec Bastogne

Lundi soir, lors du conseil communal, les discussions étaient cordiales lorsque l’éco-passeur est venu exposer son rapport 2022 (voir encadré) ou encore quand la charte paysagère du Parc naturel des Deux Ourthes a été présentée.

La minorité est pour mais contre

Le ton a changé au moment d’aborder une nouvelle initiative lancée avec la Commune de Bastogne: la création d’un conseil consultatif communal de la personne en situation de handicap. À l’instar du conseil consultatif du bien-être animal, créé avec la Commune de Bastogne fin 2022, la minorité de Bertogne n’en veut pas. Pas pour une question de fond, mais bien de forme, sur fond de fusion . "Nous sommes plus qu’à 100% pour ce genre d’organe, pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap, nous sommes conscients du besoin en la matière, a indiqué Louis Vaguet, chef de file de la minorité. Mais nous garderons notre ligne de conduite et nous ne voterons pas pour ça alors que la fusion n’est pas encore actée. Nous ne pouvons pas accepter votre manière de faire, ce sera non." La création de ce CCCPH passe donc à la majorité.

"Hypocrisie"

Les deux points suivants ont également reçu un refus net de la minorité, toujours pour une question de forme… tout en étant d’accord avec le fond. Ces deux points, ce sont les campagnes de stérilisation des chats errants et domestiques. "C’est un peu de l’hypocrisie, a directement lancé Daniel Debarsy, membre de l’opposition. Depuis quatre ans que nous sommes autour de la table, nous avons proposé de tenir compte des chats errants, mais vous avez toujours refusé et vous n’avez jamais rien fait. " L’échevin Éric Demeuse est intervenu pour souligner "que des choses ont déjà été faites, mais qu’à l’époque, nous n’avions pas tous les soutiens actuels". Entendez par là, le soutien de la Commune de Bastogne via le conseil consultatif du bien-être animal, bien que ce soit la Commune de Bertogne qui finance et organise ces campagnes. Daniel Debarsy a poursuivi: "Chaque fois que ça vient de Bastogne, vous faites volte-face. On a le sentiment que vous mentez aux gens. " Le bourgmestre Jean-Marc Franco a préféré ne pas emboîter le pas à ce refrain déjà entendu et les deux points sont passés à la majorité.

Recherche ouvrier

Une fois l’ombre de Bastogne éloignée, les débats sont revenus à la normale jusqu’à la fin du conseil. Et ce avec des unanimités sur plusieurs décisions, dont le besoin d’embaucher un ouvrier maîtrisant la maçonnerie. "Nous n’en avons plus actuellement, si vous en connaissez…", a terminé le bourgmestre.

Les demandes d’analyse à la caméra thermique explosent

Parmi les missions de l’éco-passeur de la Commune de Bertogne, on retrouve l’analyse à la caméra thermique de votre habitation, sur demande, pour repérer les fuites de chaleur et améliorer votre PEB. Sans surprise, le nombre de demandes a fortement augmenté ces derniers mois. Ainsi, sur l’année 2022, 7 missions du genre ont été effectuées. Alors qu’en ce début 2023, l’éco-passeur a déjà reçu pas moins de 15 demandes.

L’éco-passeur a également présenté le bilan énergétique des bâtiments communaux. Sauf dans certains cas de travaux exceptionnels avec le recours à des containers, tous les bâtiments ont vu leur rendement énergétique amélioré ces derniers mois, entre autres, grâce à l’installation de LED. Et l’effort va être poursuivi.