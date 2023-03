Marie-Christine Moraux n’est plus, le Patro d'Etalle est en deuil

Marie-Christine était mariée avec Jean-Luc Gillet. Le couple compte deux filles et quatre petits-enfants. Au décès de son mari, Marie-Christine a repris la rédaction de la dernière page du Gletton: "Petits songes au clair de lune".

Une passion de Marie-Christine était le travail de l’osier avec l’association Saule en vie où elle assistait à des cours de vannerie depuis 10 ans. Elle participait aux projets fous de la monitrice Françoise Bosquet et l’aidait à préparer de nouveaux projets.

L’hommage de tout le patro

Assurer l’intendance d’un camp de jeunesse, c’est très lourd, même avec l’aide partielle des animés. À Etalle, le trio composé de Marie-Rose Antoine, Josiane Bruel et Marie-Christine Moraux a perdu beaucoup de son âme. "Nous avons assuré les premiers camps à deux avec Josiane avant d’être rejointes par Marie-Christine. Nous formions une belle équipe en cuisine et les animateurs et les animés nous tarissaient d’éloges, c’était encourageant", confie Marie-Rose. En plus de cuisiner, nos trois dames acheminaient tout le matériel nécessaire à l’intendance vers l’endroit de camp.

Le trio de cordons-bleus maîtrisait cette tâche avec beaucoup de compétences.

"Beaucoup d’excellents souvenirs avec notre super cuistote Marie-Christine: de bonnes blagues, de bons petits plats et surtout énormément de bienveillance envers toutes les personnes qui croisait son chemin", témoignent des parents de "patronés".

Bienveillance et humour faisaient partie intégrante de Marie-Christine. Pendant les dix jours annuels de camp, elle s’est révélée être la maman de substitution de nombre d’enfants au fil des ans.

Marie-Christine repose au funérarium des pompes Collès-Dominicy à Etalle.

La liturgie des funérailles sera célébrée en l’église d’Etalle ce jeudi 9 mars à 10 h 30.