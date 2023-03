La réouverture de la piscine de Saint-Hubert reportée au 13 mars

Après trois mois de fermeture, la piscine de Saint-Hubert devait en théorie rouvrir de nouveau ses portes ce lundi 6 mars. Cette réouverture n’a cependant pas eu lieu et est postposée au lundi 13 mars. En cause, la température de l’eau qui n’est pas encore assez élevée et un problème technique rencontré durant le week-end. En effet, une pièce du groupe d’air, chargée de la bonne ventilation du bâtiment, est en panne. Cette prolongation de fermeture n’a donc aucun lien avec les derniers faits relatés récemment concernant l’ancien directeur de la piscine. L’équipe du Centre sportif fait le nécessaire pour que les personnes-ressources puissent réparer cette panne au plus vite.