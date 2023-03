Chaque jour de cette semaine, à la même heure, Charlotte Baut, la présentatrice de l’émission, accueillera des experts sur un thème bien précis concernant le Luxembourg.

Jef Poccini, l’éditeur de la série et assistant de production détaille le concept: "L’idée globale était de réaliser un tour de Belgique en passant par ses différentes régions. Nous relevons pour chacune d’entre elles ce qui constitue leurs atouts, leurs forces, leurs arguments, bref ce qui peut rendre fiers ses habitants. Nous entamons aujourd’hui la série sur le Luxembourg. C’est d’ailleurs la dernière région que nous visitons. Nous allons inviter en plateau des acteurs de la vie luxembourgeoise."

Du Feel-Good

Le but de ces émissions n’est pas de créer du débat ou de la polémique, mais de mettre en vitrine les atouts. Les politiciens sont absents des invités. "Nous sommes dans le Feel-Good" résume Jef Poccini.

Aujourd’hui lundi, place à une émission générale de présentation, un premier regard global sur notre province.

Un thème par jour

"Et chaque jour alors, nous reviendrons de manière plus précise et en détail avec les invités sur un sujet choisi, explique Charlotte Baut la présentatrice de l’émission.

Nous n’allons pas spécialement rentrer dans des niches locales, mais montrer à la Belgique les forces et les faiblesses du Luxembourg."

L’Avenir Luxembourg, journal qui fait partie du même groupe de presse (IPM) que LN24, participera à la première émission de présentation.

Les invités de cette première émission

Voici les intervenants pour cette première émission.

Chantal Cabay, administratrice déléguée de Picard construct et de la menuiserie Huberty

Daniel Lapraille, Chef d’édition de L’Avenir Luxembourg

Thierry Ney, Forem

Massimo Bencardino, membre du comité de direction de Leleux Associated Brokers

Par skype interviendront également Benoît Lescrenier, CCI Luxembourg belge et David Bouillon · Responsable médical chez Lagardère international fondation emergency medical help.

Les thèmes abordés les autres jours

Mardi 7 à 19h: On saura tout sur le spatial en Luxembourg

Mercredi 8 à 19h: On saura tout sur la transition écologique en Luxembourg

Jeudi 9 à 19h : On saura tout sur le numérique et l’innovation en Luxembourg

Vendredi 10 à 19h: On saura tout sur le tourisme, la culture et l’HoReCa en Luxembourg.