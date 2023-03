Découvrez les huit femmes de la province de Luxembourg qui ont reçu le prix Aldegonde

Il s’agit du prix Aldegonde, "découpé" en huit catégories: culture et médias, économie, politique, métiers d’arts, science et médecine, sport, agriculture et ruralité et enfin engagement citoyen.

Rendre visibles ces femmes remarquables

Ces prix, une première, ont été remis samedi soir, quelques jours avant la journée des femmes, célébrée le 8 mars. Et ce, lors d’une cérémonie organisée à la Halle du Bouillon Blanc à Sensenruth (Bouillon). En amont, les organisatrices nous expliquent que les femmes en général, et en ruralité en particulier, ont de nombreux talents qui sont trop souvent ignorés et rarement récompensés.

En effet, il est souvent difficile de citer une "femme remarquable" habitant, ou originaire de la province de Luxembourg, dans différents domaines d’activité de notre société.

Dans son discours lors de la cérémonie, Frédéricque Bigonville a ajouté que "rendre visible" les femmes dans l’espace public, dans la vie professionnelle et privée et plus largement reconnaître l’invisibilisation comme un poids culturel, une violence institutionnelle, implique un changement profond des mentalités.

"Comme Aldegonde, les femmes contribuent énormément à tous les domaines de la société, mais leur travail est souvent sous-estimé, ignoré ou considéré comme acquis. Ces femmes anonymes sont également nos mères, nos grands-mères, celles qui n’auront pas laissé des marques susceptibles de les identifier notoirement et de les faire reconnaître à la postérité."

Les huit lauréates

Christelle Delbrouck (art, culture et média), comédienne spécialiste en improvisation, originaire de Haut-Fays. Co-autrice avec Laura Fautré des petites capsules "Chez Nadette", diffusées sur la RTBF.

Christine Mahy (politique), la Marchoise est la secrétaire générale du "Réseau wallon de lutte contre la pauvreté".

Estelle Carton (agriculture et ruralité), arboricultrice à Bleid, dans la commune de Virton. Spécialiste des arbres fruitiers, elle gère "Les Vergers Demi-Lune", une ferme qui se développe en biodynamie.

Lætitia Culot (sport), sportive membre de l’Association Sportive Belge des transplantés et dialysés, originaire de Paliseul. Elle a remporté de nombreuses médailles aux Jeux Européens et Mondiaux des transplantés.

Claude Dumay (engagement citoyen), fondatrice de l’ASBL "Les Lucioles" à Bouillon, une association qui organise des activités de loisirs pour les enfants souffrant d’un handicap mental.

Muriel Degros (économie), et sa boutique "l’Univers de Muriel", à Libramont. Muriel est spécialiste en horticulture et auteure de trois ouvrages sur les fleurs et plantes comestibles.

Aurélie Moreau (métiers d’art), créatrice de vitraux d’art, à Libramont.

Florence Coppin (science et médecine), fondatrice de l’Espace médical de la Femme à Libramont.

"Le Prix Aldegonde symbolise haut et fort ce que les femmes défendent tout bas, souvent (trop) discrètement: l’action quotidienne et inlassable des femmes pour construire une société plus juste, une société durable, à tous les niveaux, social comme environnemental", ponctue Frédéricque Bigonville.