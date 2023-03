De fortes odeurs de solvants remontent des égouts de Toernich: ils ont dû déloger

"Les odeurs sont apparues mercredi soir, cela prenait à la gorge, nous donnait des maux de tête. On a appelé les pompiers", raconte Cécile Lesenfants. Les sapeurs n’ont rien pu faire pour eux, si ce n’est s’assurer qu’il n’y avait pas de fuite de CO, un gaz mortel mais inodore.

"On ne comprend pas, on n’a pas utilisé de solvants dans la maison. La première nuit, on a dormi les fenêtres ouvertes pour aérer, tant c’était irrespirable", poursuit la Toernichoise. Les deux nuits suivantes, elle a préféré déloger avec son conjoint et leurs trois enfants, dont un bébé, tant l’odeur était forte.

La famille a fait entretenir en urgence la chaudière, a fait nettoyer en urgence les conduites d’eau de la maison. Rien n’y fait. Les odeurs de solvant continuent de persister.

Pas de doute pour les occupants de la maison, l’odeur vient des égouts, remonte par la cave et les bondes d’évier. Ils ont contacté les services communaux, qui se sont montrés très réactifs. "Ils ont regardé par la bouche d’égout dans la rue, ça ne sentait pas, c’est vrai, et ils en ont conclu que les odeurs ne venaient pas de là."

Pas de quoi convaincre nos Toernichois, qui, en sondant le voisinage, se sont rendu compte que le même type d’odeur est remonté dans d’autres maisons du village, notamment à la rue du Bois. Mais de manière moins prégnante.

Un problème récurrent

De fortes odeurs de solvant, ils ne sont pas les premiers à en souffrir dans le village.

Une dame qui habite depuis 13 ans dans la localité est confrontée de temps à autre à la même problématique. "O n ne sait pas quoi faire, c’est comme si une bouteille de White-Spirit avait été versée à même le sol", confie-t-elle. Et les odeurs finissent par s’en aller comme elles sont venues… sans explication.

Chez la famille Lesenfants qui habite Toernich depuis 9 ans, c’est une grande et désagréable première. Est-ce dû au manque de pluies ? Aux travaux de voiries et d’égouttage en cours dans le centre du village, rues d’Udange et A. Kreides ? Un riverain du haut du village verse-t-il des produits détergents directement à l’égout ? Ce qui est interdit. Autant d’hypothèses et de questions qui restent à ce stade sans réponse. "On est un peu livrés à nous-mêmes", regrette une riveraine.

La famille Lesenfants a, elle, décidé d’investir dans un détecteur de différents types de gaz, craignant que ces fortes odeurs de solvant ne nuisent à leur santé et surtout celles de leurs enfants. "On ne sait pas ce qu’on respire, on ne sait pas si c’est toxique", s’inquiètent-ils, espérant que la Commune pourra trouver une solution. Mais du côté de la Ville d’Arlon, on renvoie pour le moment la balle aux riverains.

"Nous prévenir si le problème persiste"

Kamal Mitri, vous êtes échevin arlonais en charge des voiries et travaux, que peut faire la Ville face à ce problème récurrent ?

Nos services ont vérifié les égouts, et n’ont pas constaté d’odeur franche ni de problème à ce niveau. Ils ont laissé un numéro de téléphone à la famille concernée afin qu’elle puisse immédiatement appeler si le problème persiste ou se repose.

Ces odeurs ne pourraient-elles pas venir des travaux en cours sur le réseau d’égouttage ?

Les travaux en cours à Toernich concernent un autre réseau d’égouttage qui n’a rien à voir avec les rues concernées. Certains égouts vétustes sont remplacés, ainsi que des canalisations d’eau.

Pourquoi la Commune n’investigue pas davantage pour déterminer d’où vient le problème ?

Si le problème persiste et est en relation avec l’égouttage public, on interviendra, et nous aiderons les riverains à en déterminer la cause, mais si le problème est lié aux connexions privées aux égouts, ce n’est pas à nous d’intervenir.

Le problème se pose et s’est déjà posé dans différentes maisons du village, de quoi penser que la problématique vient de l’égouttage public, non ?

Pour le moment, on n’a aucune raison de le croire. Les services qui sont intervenus la semaine dernière n’ont rien repéré au niveau de l’égouttage public. Il est important que les riverains nous tiennent directement au courant en cas de problème.

Quand ces odeurs de solvants remontent dans des maisons du village, ne serait-il pas possible de faire couler de gros volumes d’eau dans les égouts pour évacuer ces odeurs ?

Le réseau d’égouttage est fonctionnel. Il n’y a pas de raison de faire passer de l’eau.