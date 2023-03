C’est une guirlande sans fin d’ordures…

Je me demandais comment reparler de l’état consternant, de plus en plus désolant, des bords de route. Sur certaines portions, la quantité de déchets est telle qu’on ne voit plus qu’eux, en continu. Ils se touchent presque. Ça n’arrête pas. Par endroits, c’est même un amas. Un tas. On a carrément jeté un sac, le sac a crevé et le contenu s’est répandu, éparpillé.