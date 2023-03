À Givry (Bertogne), Roger Bleret vend plus de robots que de tondeuses thermiques

Si aujourd’hui Roger Bleret vend plus de robots tondeuses que de tondeuses thermiques, il tient cependant à nuancer cette tendance. "Tout dépend de ce que l’on veut et surtout du terrain que l’on a. Si votre jardin est un beau rectangle bien plat, alors le robot sera idéal. Il existe aussi des modèles pour les terrains en pente ou les espaces reculés. Mais il n’y a rien à faire, une tondeuse thermique peut presque passer partout, car elle est utilisée manuellement", dit-il. Mais d’un autre côté, l’argument qui fait mouche pour vous convaincre d’acheter un robot tondeuse, c’est que vous ne devez rien faire, ou presque.

Guidés via les satellites

Le robot vit sa vie en étant programmé pour tondre votre pelouse, le tout, à l’aide de capteurs. "Certains modèles sont guidés par satellite, du coup, aucun morceau de gazon n’est oublié. Certains capteurs peuvent repérer des endroits où il y a plus d’herbe qu’ailleurs. La technologie est très poussée", poursuit Roger Bleret. Les avantages semblent plus nombreux que les inconvénients: travail automatique, propre, pas besoin de ramasser l’herbe coupée (qui peut être utilisée pour fertiliser le gazon), moins de mousse aussi. Pour ce professionnel du secteur, le désavantage majeur reste le prix. Comptez au plus strict minimum, chez ce revendeur, 999 euros pour un modèle de base. Notons aussi que les batteries doivent être remplacées tous les 4 ou 6 ans. Comptez environ 100 euros pour un lot neuf. "Souvent, les gens trouvent cela cher. Mais lorsqu’on voit cet investissement sur une période de 10 ans, il est très vite rentabilisé. D’autant plus que vous ne faites rien ! Un robot sera toujours plus intéressant qu’une tondeuse ou qu’un tracteur sur du long terme", affirme-t-il. Roger Bleret l’admet, un robot tondeuse reste un gage de tranquillité. Même si les ventes d’appareils thermiques sont en légère baisse depuis quelques années, ces machines d’anciennes générations ont néanmoins toujours une certaine utilité.