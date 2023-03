Collaboration frontalière accrue entre pompiers luxembourgeois et français

Le 3 février dernier, la zone de secours de la province de Luxembourg prêtait main-forte à ses collègues français lors d’un important incendie à Bazeilles. Une collaboration rendue possible depuis la signature, en juillet 2019, d’un arrangement administratif par le ministre belge de la Sécurité et de l’Intérieur et son homologue français. Il permet aux pompiers français des départements des Ardennes, de la Meuse et de la Meuthe-et-Moselle de venir en aide à nos pompiers de la zone Luxembourg et de la zone Dinaphi (Dinant). L’inverse étant également possible.